Aanslag met explosieven bij loopwedstrijd in Kameroen

In Kameroen zijn minstens achttien mensen gewond geraakt bij drie explosies aan de start van een loopwedstrijd. Dat heeft de Kameroense minister van Sport Narcisse Mouelle Kombi zaterdag meegedeeld.

Drie explosieven ontploften enkele minuten na de start van de Mount Cameroon Race for Hope in de zuidwestelijke stad Buea, een wedstrijd waarbij de deelnemers zo snel mogelijk de hoogste berg van het land moeten bedwingen. “Achttien mensen zijn gewond, onder wie één atleet en zeventien toeschouwers”, aldus Mouelle Kombi, die ter plaatse was.

In het westen van Kameroen vechten Engelstalige separatisten tegen het leger. De aanslag is opgeëist door de Ambazonian Defence Forces (ADF), één van de voornaamste gewapende groepen. “Onze troepen hebben een aanval gelanceerd op militairen die de atleten beschermden”, bevestigde woordvoerder Daniel Capo.

Het noordwesten en zuidwesten van Kameroen wordt voornamelijk bewoond door de Engelstalige minderheid. Een deel van hen voelt zich vervreemd van de Franstalige meerderheid in het land, dat al bijna 40 jaar met ijzeren hand wordt geleid door de 90-jarige president Paul Biya.

Sinds 2016 vormen beide regio’s het decor voor dodelijke gevechten tussen gewapende groepen en het leger en de politie. Het conflict eiste al meer dan 6.000 doden en joeg meer dan één miljoen mensen op de vlucht.