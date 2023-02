Ze liet een ‘Brazilian butt lift’ uitvoeren door chirurg die ze vond op Instagram, nu leeft ze in constante pijn

“Als ik terug kon gaan in de tijd, zou ik het nooit meer doen.” Een Amerikaanse vrouw leeft in “constante pijn” nadat een cosmetische ingreep - een ‘Brazilian butt lift’ - fout is gegaan. En ze is lang niet de enige, zo meldt CNN.

Nu ze erop terugkijkt, beseft Nikki Ruston (44) het maar al te goed: er waren momenten genoeg waarop ze had moeten beseffen dat er iets niet pluis was. Het kantoor in Miami (Florida) waar ze haar ‘Brazilian butt lift’ had gepland, was intussen gesloten en haar gegevens waren naar een andere instelling overgebracht. De kostprijs, die ze netjes vooraf had betaald, verhoogde nog eens op de dag van de procedure. En haar chirurg, die ontmoette ze pas voor het eerst toen ze al op het punt stond om onder algemene anesthesie te worden geplaatst. “Ik was klaar om naar buiten te lopen”, aldus de Amerikaanse. “Maar ja, ik had alles al betaald.”

Instagram-chirurg

Een paar dagen na de ingreep werd Ruston in het ziekenhuis opgenomen met een infectie, bloedverlies en misselijkheid. “Ik koos voor goedkoop”, zo beklaagt ze zich nu. “Ik zocht naar de laagste prijs en vond die op Instagram.”

Oorspronkelijk zou ze 4.995 dollar (ruim 4.700 euro) moeten betalen, maar toen ze in Miami aankwam, kreeg ze te horen dat er bij dat bedrag onder meer ook nog vergoedingen voor liposuctie en postoperatieve kleding zouden bijkomen. Uiteindelijk moest ze ongeveer 8.000 dollar (ruim 7.500 euro) ophoesten. “Als ik terug in de tijd kon gaan, zou ik het nooit meer doen.”

Ruston is niet alleen. Het gebeurt vaker dat potentiële klanten via marketing op social media naar kantoortjes in Zuid-Florida worden gelokt. In de reclameboodschappen zien zo’n ‘butt lifts’ en andere cosmetische ingrepen er telkens bedrieglijk pijnloos, veilig en betaalbaar uit, zo kaarten belangenverenigingen van patiënten en chirurgen aan.

Zo veel mogelijk patiënten per dag

Dergelijke ‘operatiecentra op kantoor’ zijn vaak eigendom van bedrijven die kortingen kunnen aanbieden door contracten af te sluiten met chirurgen die worden gestimuleerd om zo veel mogelijk patiënten per dag te behandelen, in zo min mogelijk tijd.

“Ik leef nu met constante pijn”, getuigt Ruston. En eigenlijk komt zij er nog niet eens zo slecht van af. Andere patiënten die voor een ‘Brazilian butt lift’ kozen, betaalden ervoor met hun leven. Sinds 2009 registreerden de medische onderzoekers van Miami Dade County al 26 sterfgevallen. Alle patiënten stierven ten gevolge van een vetembolie, waarbij stukjes vetweefsel in het bloed terechtkomen en vastlopen in de bloedvaatjes, waardoor die verstopt raken.