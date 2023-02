Van aanklacht naar… zwangerschap: voetballer Mason Greenwood en vriendin verwachten eerste kind

De 20-jarige Greenwood werd begin februari onder voorwaarden vrijgelaten door het Engelse gerecht. De aanvaller van Manchester United werd aangehouden op verdenking van verkrachting en mishandeling. Nadien werd hij ook verdacht van doodsbedreigingen aan het adres van zijn vriendin.

Greenwood werd in vrijheid gesteld maar het gerechtelijke onderzoek gaat verder. De spits, die ook geschorst werd door zijn club, moet zich beschikbaar houden. Hij kwam in opspraak na beschuldigingen van Harriet Robson. Zij deelde via Instagram foto’s van blauwe plekken en verwondingen op haar lichaam die volgens haar door Greenwood werden toegediend. Ze gaf ook een opgenomen spraakbericht vrij, waarin te horen is dat Greenwood haar dwingt tot seks.

Nu, drie weken later, werd bekend dat Greenwoord en Robson samen een kind verwachten. Volgens de Britse media zouden ze er vol voor willen gaan als ouders.

Greenwood, een jeugdproduct van ManU, is geen onbeschreven blad. Enkele dagen na zijn debuut voor de Engelse nationale ploeg in september 2020 overtrad hij de coronaregels door samen met Phil Foden in Reykjavik enkele vrouwen mee te nemen naar hun hotelkamer. Bondscoach Gareth Southgate stuurde de twee internationals daarop terug naar huis.