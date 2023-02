Geen winnaar, wel een rode kaart en een doorbraak: Real Madrid redt punt in derby met dank aan ingevallen tiener

Real Madrid heeft zaterdagavond op de 23e speeldag van La Liga in het slot een punt gered tegen een tienkoppig Atlético in de Madrileense derby. Beide teams troffen één keer raak: 1-1.

Met nog een klein halfuur op de klok liet Angel Correa zijn ploegmaats in de steek. Hij verkocht Real-verdediger Antonio Rudiger een elleboogstoot in de maag, waarop scheidsrechter Jesus Gil Manzano hem onverbiddelijk van het veld stuurde. Ondanks het numerieke ondertal kopte Jose Maria Gimenez de Colchoneros in de 78e minuut op voorsprong. De 18-jarige Alvaro Rodriguez, die vorig weekend meteen een assist afleverde tijdens zijn competitiedebuut, luisterde zijn vuurdoop in Bernabeu vijf minuten voor tijd op met een doelpunt. Hij kopte via de binnenkant van de paal de gelijkmaker tegen de netten.

Thibaut Courtois verdedigde het doel van de Koninklijke, terwijl Eden Hazard alweer niet van de bank kwam. Aan de overzijde kreeg Yannick Carrasco een basisplaats in de voorhoede van Diego Simeone en beperkte de rol van Axel Witsel zich tot het slotkwartier tot reservespeler.

Nummer twee Real telt 52 punten in het klassement van de Spaanse hoogste voetbalafdeling en kan door het puntenverlies koploper Barcelona zondag zien uitlopen tot 10 punten. Atlético is vierde met 42 eenheden.