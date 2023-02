Erling Haaland kan het nog: Manchester City telt Bournemouth zonder Kevin De Bruyne nog voor rust helemaal uit

Manchester City heeft Bournemouth zaterdagavond op de 25e speeldag van de Premier League al in de eerste helft uitgeteld. Het werd 1-4.

De Citizens hadden halverwege hun schaapjes op het droge tegen de Cherries in het Vitality Stadium. Julian Alvarez (15.), Erling Haaland (29.) en Phil Foden (45.) plaatsten hun naam voor het rustsignaal op het scorebord.

In de tweede helft prikte Alvarez (51.) al snel zijn tweede treffer van de avond tegen de touwen, Jefferson Lerma (83.) redde de eer in het slot. Kevin De Bruyne maakte zijn rentree in de City-selectie na ziekte, maar werd gespaard door Pep Guardiola. Hij bleef op de bank.

In de tussenstand van de Engelse eerste klasse verkleint nummer twee City met 55 punten de kloof met koploper Arsenal opnieuw tot twee punten. Het heeft wel een wedstrijd meer op de teller.