Met dank aan wereldgoaltje van Romeo Vermant: titelambities Beveren krijgen knauw na zware nederlaag tegen Club NXT

De Brugse beloften forceerden op The Nest in Roeselare een voorsprong via Shion Homma. Romeo Vermant - de zoon van ex-Bruggeling Sven Vermant - telde de Leeuwen definitief uit met een fantastische goal. Liam De Smet draaide het mes nog wat dieper in de wonde.

Het was overigens het eerste verlies voor de Oost-Vlamingen sinds eind november tegen Lommel.

Beveren staat tweede in het klassement van de op één na hoogste Belgische voetbalafdeling met 43 punten, Club NXT volgt als derde met 39 eenheden. Als koploper RWDM zondag wint van Lierse Kempenzonen, zet het Beveren meteen op zes punten achterstand in de titelstrijd.