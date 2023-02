Douane van luchthaven Zaventem treft bedreigde diersoort aan in 18 identieke koffers

Omdat ze het verdacht vonden dat er voor een vlucht achttien identieke koffers waren ingecheckt, allemaal verpakt in plastic folie, besloten medewerkers van de douane op de luchthaven van Zaventem vrijdagmiddag om de bagage te scannen. In alle koffers werden glasaaltjes, een bedreigde diersoort, aangetroffen.

Glasaaltjes zijn bedreigde diersoorten die niet verhandeld mogen worden, zonder de nodige certificaten die voorafgaandelijk moeten aangevraagd worden bij de dienst Cites van de FOD Volksgezondheid. “Er was echter geen uitvoervergunning voorhanden”, zo meldt het parket Halle-Vilvoorde zaterdag.

Na controle van de passagiersgegevens bleek dat zes passagiers van Maleisische afkomst in totaal 200 kilo glasaaltjes via Qatar en Vietnam naar Maleisië wilden smokkelen. De geschatte waarde daarvan op de “zwarte markt” is zo’n 400.000 euro. Er werd contact opgenomen met het parket, dat de arrestatie van de zes passagiers heeft bevolen. Ze konden worden onderschept voor het vertrek van hun vlucht.

Er werd een onderzoeksrechter gevorderd die de zes personen zaterdag heeft verhoord en onder aanhoudingsmandaat heeft geplaatst. Ze verschijnen donderdag voor de raadkamer.

De maximumstraf voor smokkel van bedreigde diersoorten is een gevangenisstraf van vijf jaar.