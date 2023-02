“PKK financiert terreur vanuit Zweden”, zegt Zweedse inlichtingendienst

Volgens het plaatsvervangend hoofd terrorismebestrijding van Säpo, Susanne Trehörning, vormt de PKK wel geen moordrisico. Over de financiering van terreur zei ze “dat het om aanzienlijke bedragen gaat”, zonder daarbij in detail te treden. Eerder deze maand is in Zweden ook een man gearresteerd omdat hij zou hebben geprobeerd PKK-terreur te financieren.

Zweden heeft samen met Finland een aanvraag ingediend om lid te worden van de NAVO. Die aanvraag moet door alle lidstaten worden goedgekeurd. Turkije heeft tot nu toe echter geweigerd de weg vrij te maken voor toetreding van de Noordse landen tot de NAVO. Ankara beschuldigt Zweden ervan niet daadkrachtig genoeg op te treden tegen personen en groepen die Turkije als terroristisch bestempelt. Daartoe behoort de PKK, die ook op de terreurlijst van de EU staat.

Om het geschil bij te leggen, beloofde Zweden Turkije in juni dat het zijn terrorismebestrijdingsoperaties zou opvoeren. Deze zomer wordt in Zweden een nieuwe wet van kracht ter bestrijding van steun aan terroristische organisaties.