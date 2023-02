Lens en Openda verslikken zich in Montpellier, NEC viert mede dankzij trefzekere Dimata

Angelo Fulgini (4.) zette de bezoekers nochtans vroeg op rozen, maar de thuisploeg sloeg net voor het uur terug via Club Brugge-huurling Faitout Maouassa (59.). Loïs Openda viel een handvol minuten later in, maar kon de beslissing niet meer helpen forceren. In het klassement van de Franse eerste klasse palmt Lens de vierde positie in met 50 eenheden.

Op hetzelfde moment heeft NEC met 3-0 mogen vieren tegen Volendam op de 23e speeldag in de Eredivisie.

Ivan Marquez (58.), onze landgenoot Landry Dimata (66.) en Pedro Marques (90.+1) toonden zich trefzeker in het Nijmeegse kamp. Dimata werd vijf minuten voor tijd afgelost, Francesco Antonucci deed 65 minuten mee namens de Volendammers. NEC springt naar de negende plaats in de rangschikking van de Nederlandse hoogste voetbalafdeling met 30 punten, Volendam volgt op de veertiende stek met 20 stuks.