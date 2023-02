Hoe Romelu Lukaku na maanden blessureleed stilaan opnieuw de oude is bij Inter: langere trainingen en focus op snelheid

Romelu Lukaku (29) komt na maanden vol blessureleed stilaan weer op toerental bij Inter, met dank aan hard werk. In de Italiaanse media wordt onze landgenoot geroemd om zijn “ongelofelijke werklust en zijn professionalisme”. De Rode Duivel scoorde intussen twee wedstrijden op een rij. Maakt hij er om 12u30 tegen Bologna drie op een rij van? Hij start alvast in de basis.

Een enkelblessure, een hamstringblessure, een blessure aan de dijbeenspier en een ontsteking aan de linkerknie. De blessures volgden elkaar snel op dit seizoen bij Romelu Lukaku. Sinds eind januari is onze landgenoot echter blessurevrij en traint hij harder dan ooit om opnieuw zijn topvorm te vinden.

Volgens de Italiaanse Gazzetta dello Sport werkt Lukaku sindsdien een paar keer per week na een training nog eens verschillende specifieke oefeningen af, terwijl zijn ploegmaats er al de brui aan geven. Ook wanneer hij thuis is, blijft Big Rom hard werken. Het is algemeen geweten dat Lukaku ook beroep doet op een persoonlijke fysiotherapeut die hem al jaren bij hem thuis verzorgt. Aanvankelijk focuste hij zich tijdens zijn extra trainingen vooral op kracht, nu wordt de focus verlegd naar zijn snelheid. Intussen heeft Lukaku immers weer voldoende kracht om tegenstanders af te houden en ook zijn reactievermogen is weer op peil. Alleen de pure snelheid om het verschil te maken in de diepte ontbreekt nog een wat. De staf van trainer Inzaghi houdt intussen telkens alles nauwlettend in de gaten, overbelasting willen ze immers vermijden als de pest.

Volgens de Gazzetta is het winning doelpunt van Lukaku in de Champions League-wedstrijd tegen Porto het resultaat van zijn ongelofelijke wilskracht en zijn professionalisme. Zijn extra werk loonde intussen al want Lukaku scoorde twee wedstrijden op een rij. Maakt hij daar straks om 12u30 drie wedstrijden op een rij van? Tegenstander Bologna ligt hem alvast. In de vier wedstrijden die hij ooit al speelde tegen Bologna scoorde hij maar liefst vijf keer. Hij staat alvast in de basis.