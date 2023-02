Zware brand treft tuincentrum Groendekor

De hulpdiensten werden omstreeks 22.45 uur gealarmeerd voor een brand in Tuincentrum Groendekor langs de Bergensesteenweg. Een branddetector had een melding doorgestuurd naar de meldkamer van de alarmcentrale waarna de eigenaars van de zaak verwittigd werden. Ook de voormalige zaakvoerder Pieter De Ridder werd verwittigd. Omdat hij in de buurt woont, kon hij snel poolshoogte gaan nemen.

“Ik ben in al die jaren wel al zestig keer naar de zaak moeten komen voor een alarm van de branddetectie en telkens was het loos alarm. Maar nu merkte ik bij mijn aankomst van buitenaf al snel een kleine brand op. Rechts vooraan in de zaak was er brand rond een elektriciteitscabine. Ik had al snel door dat ik die niet alleen kon blussen en verwittigde de hulpdiensten”, zegt de voormalig zaakvoerder van Groendekor.

Goede compartimentering

De hulpdiensten waren al na vier minuten ter plaatse, de Bergensesteenweg werd in beide richtingen afgesloten tijdens de bluswerken. “De verschillende brandweerploegen konden het vuur snel van binnenuit aanvallen. Dankzij de goede compartimentering van het gebouw bleef de brand ook beperkt tot het gedeelte rechts vooraan de zaak. Omstreeks 23.45 uur was het vuur onder controle”, zegt burgemeester Jan Desmeth (N-VA) die ook ter plaatse kwam.

Tijdens de bluswerken werd de Bergensesteenweg in beide richtingen afgesloten. — © mvl

Er vielen bij de brand geen gewonden. De dieren in het tuincentrum, er waren vissen en kuikens aanwezig op het moment van de brand, zouden het ook overleefd hebben. Even was er ook de vrees dat er giftige rook zou vrijkomen maar de brandweer kon voorkomen dat de brand zich verspreidde naar de afdeling met de meststoffen en gasflessen. Er zal wel nog een hele nacht nageblust moeten worden en ook de stabiliteit van de stalen structuur wordt nog gecontroleerd. Het parket stuurt ook nog een branddeskundige ter plaatse.

Naamsverandering

De brand heeft dus voornamelijk de afdeling met de snijbloemen en decoratie zwaar getroffen. Ook de burelen werden getroffen. Zaterdagnacht was het nog niet duidelijk hoe groot de (rook)schade in de andere afdelingen was. De eigenaars bekijken zondagochtend wanneer de zaak opnieuw kan openen.

“Deze brand komt echt op een slecht moment”, zegt commercieel directeur Arn Van Huyck van Floralux. “Zo’n drie jaar geleden kocht Floralux Groendekor over en op 1 april zouden we een grote opendeurdag organiseren en de naamsverandering doorvoeren. We zitten ook vlak voor de start van het plantseizoen en we hadden grote plannen om meer plaats te geven aan decoratieartikelen. Het ziet ernaar uit dat we alles zullen moeten opschuiven.”