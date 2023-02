8 jaar, 3 maanden en 13 dagen: man breekt wereldrecord met dagelijkse bezoeken aan Disneyland

Een dagelijks bezoekje brengen aan Disneyland in Anaheim (Californië). Het begon na zijn ontslag, als excuus om het huis te verlaten en wat te bewegen, maar al snel groeide het uit tot een gewoonte voor Jeff Reitz. Een gewoonte die hem nu een vermelding in het ‘Guinness book of world records’ oplevert.

Jeff Reitz was al langer gefascineerd door alles wat met Disney te maken had. Toen hij in 2012 zijn job verloor, kreeg hij van zijn familie een jaarpas voor Disneyland cadeau. Zodat hij er eens op uit kon gaan, wat kon bewegen en de eentonigheid van het zoeken naar nieuw werk kon doorbreken.

En of Reitz, 50 intussen, gebruikmaakte van zijn geschenk. Niet alleen dat jaar, maar ook de jaren erop bracht de man uit het naburige Huntington Beach elke dag een bezoekje aan het themapark in Anaheim (Californië). Acht jaar, drie maanden en dertien dagen ofwel 2.995 dagen om precies te zijn.

Corona

Hoewel hij na een tijdje opnieuw werk had gevonden en het wat moeilijker werd om zijn dagelijkse bezoekjes in te plannen - hij ging ’s ochtends vroeg, ’s avonds laat of zelfs tijdens zijn pauzes op het werk - was Reitz van plan om nog langer door te gaan. Maar toen brak de coronapandemie los en moest het park vanaf 14 maart 2020 noodgedwongen meer dan een jaar sluiten.

Reitz kreeg de voorbije jaren zo veel media-aandacht in de Verenigde Staten dat andere gasten van het themapark hem niet alleen herkenden, maar zelfs om zijn handtekening begonnen te vragen. “Het is gewoon wild hoe dit allemaal is kunnen gebeuren”, zo verklaarde Reitz in een interview met de Los Angeles Times naar aanleiding van zijn vermelding in het ‘Guinness book of world records’. “Ik was echt geshockt toen ik het telefoontje kreeg met de melding dat ik een wereldrecord te pakken had.”

Momenteel heeft Reitz geen jaarpas meer, al komt hij nog altijd af en toe op bezoek. Of iemand zijn record ooit nog zal kunnen breken, is zeer onwaarschijnlijk. Sinds de heropening na de pandemie vereist Disneyland van bezoekers dat ze hun tickets van tevoren reserveren om de drukte in het park beheersbaar te houden. Niet iedereen die een ticket wil, kan er daadwerkelijk ook één bemachtigen.