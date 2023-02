Kranten weren massaal ‘Dilbert’-cartoon na racistische opmerkingen van maker: “Mijn reputatie is vernietigd”

In een van zijn filmpjes reageerde Adams op een opiniepeiling van een conservatieve organisatie die beweerde aan te tonen dat veel Afro-Amerikanen het niet eens zijn met de stelling: “Het is oké om blank te zijn”. Adams noemde zwarte Amerikanen onder meer een “haatgroep” en stelde voor dat blanke Amerikanen maar beter “verdomme weggaan bij zwarte mensen”. “Als bijna de helft van alle zwarten het niet eens is met de blanken, dan is het een haatgroep”, luidde het onder meer. “En ik wil niets met ze te maken hebben.”

De opmerkingen veroorzaakten niet alleen ophef op sociale media, maar zorgden er ook voor dat enkele kranten meteen de publicatie van de ‘Dilbert’-cartoon stopzetten. “In het licht van de recente verklaringen van Scott Adams hebben we beslist om de strip stop te zetten”, zo meldde The Washington post al. En ook de Los Angeles Times en het USA Today Network, dat meer dan 300 kranten verspreid over de VS beheert, verklaarden al de strip niet langer te zullen publiceren.

Adams reageerde intussen al op zijn YouTube-kanaal. “Het grootste deel van mijn inkomen zal vanaf maandag weg zijn. Mijn reputatie voor de rest van mijn leven is vernietigd. Hier kom je niet van terug.”