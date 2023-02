Nachtelijk bezoek aan Jan Breydel: grasmat beklad voor ‘Slag om Vlaanderen’

De Brugse green keepers deden vanochtend een vervelende vaststelling. De grasmat van het Jan Breydelstadion werd vannacht immers beklad. De onbekende daders lieten ook een boodschap achter die weinig aan de verbeelding overlaat. ‘9K’, het staat er zo’n twee uur voor de aftrap in de middencirkel nog altijd en dat is ook tijdens de wedstrijd nog steeds het geval. Ondertussen wordt er al volop in de richting van Gentse ultra’s gewezen want 9000 (9K) is tot nader order de postcode van de Arteveldestad. In Brugge is men alvast niet te spreken over dit incident en ook AA Gent distantieert zich van de gebeurtenissen.