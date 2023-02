Verminkt lichaam van model Abby Choi (28) aangetroffen in Hongkong: ex-man opgepakt

Abby Choi, die eind vorige maand nog meeliep in een haute couture-modeshow van ontwerper Elie Saab, werd woensdag als vermist opgegeven. Twee dagen later werden in de diepvries van een huurwoning in Hongkong haar ledematen gevonden, met daarnaast onder meer een vleesmolen, een elektrische zaag, een tasje van Choi en wat kleren. In twee potten werden nog meer menselijke resten aangetroffen.

© EPA-EFE

Choi’s ex werd zaterdag aangehouden op een pier in Tung Chung, op een van de eilanden van de stad. Hij was kennelijk van plan om de stad te ontvluchten. De oudere broer en de vader van de gearresteerde man werden vrijdag al opgepakt voor verhoor, zo verklaarde politiechef Alan Chung tegen CNN.

Intussen wordt nog naarstig gezocht naar de andere lichaamsdelen van Abby Choi. Er zouden onder meer honderd politiemensen een plaatselijke begraafplaats afspeuren en er zijn duikers actief in een nabij gelegen water.

Choi, een succesvol model en een influencer met bijna 100.000 volgers op Instagram, had twee kinderen met haar nu opgepakte ex. Die kinderen worden opgevangen door Choi’s moeder.