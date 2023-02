Gangsters breken in bij juwelier en laten winkeldame gekneveld achter, politie zet wilde achtervolging in

Twee inbrekers hadden het op juwelier Baunat in de Kustlaan gemunt, een chique zaak in Het Zoute. — © cca

Twee gangsters hebben donderdag ingebroken in een juwelierszaak in Knokke-Heist. Daar hadden ze een hallucinant plan voor uitgewerkt. Eerst werd de winkeldame onder schot gehouden in Brugge om de toegangscodes te ontfutselen. Daarna kwam het tot een wilde achtervolging met de politie, die eindigde op een boogscheut van de Lippenslaan. Eén van de twee verdachten werd opgepakt.

Wat er zich donderdagavond afspeelde in Knokke-Heist en Brugge, lijkt gepikt uit een scenario van een echte gangsterfilm. Twee inbrekers hadden het op juwelier Baunat in de Kustlaan gemunt, een chique zaak in Het Zoute. En daar hadden de twee een gewiekst plan voor uitgewerkt.

In de vooravond stonden de twee gangsters de winkeldame van de bewuste juwelier op te wachten aan haar woning in Brugge. Ze bedreigden haar met een vuurwapen en dwongen haar de toegangscodes van de zaak te geven. Gekneveld met spanbandjes werd ze thuis achtergelaten. De vrouw kon zich pas later bevrijden en alarm slaan, maar tegen dan stonden de twee gangsters al in Knokke-Heist. Ze waren nota bene naar de juwelier gereden met de gestolen auto van hun slachtoffer.

Rond 20.00 uur ging het alarmsysteem in juwelierszaak Baunat af. De eigenaar alarmeerde meteen de politie. “Ik kan bevestigen dat er donderdagavond een inbraak is geweest in een juwelierszaak in de Kustlaan”, aldus Steve Desmet, korpschef van de lokale politie Knokke-Heist.

Hallucinant kat- en muisspel

Nét wanneer de politie bij de juwelierszaak aankomt, willen de twee inbrekers vluchten met de buit. Ze repten zich naar een klaarstaande vluchtwagen en ontsnapten aan hoge snelheid. De politie probeerde - tevergeefs - de inbrekers nog te stoppen door op de wagen te schieten. “Onze mensen kwamen net aan toen de inbrekers wilden vluchten. Er werd gevuurd, maar dat kaderde in wettelijke zelfverdediging”, weet Desmet. “Tijdens het schietincident vielen gelukkig geen gewonden. De verdere communicatie is in handen van het parket.”

Er ontstond een hallucinant kat- en muisspel tussen de twee verdachten en de politie met een wilde achtervolging door de straten van Knokke-Heist. “Dat daar geen gewonden zijn gevallen, mag een mirakel worden genoemd”, vertrouwt een bron ons toe. De inbrekers scheurden richting de Lippenslaan en reden zich daar uiteindelijk in een zijstraat klem met enkele lekke banden. Al snel kon de politie één verdachte vinden in een nabijgelegen tuin, maar zijn kompaan nam de benen. De hele buurt werd uitgekamd met de hulp van een speurhond, maar uiteindelijk werd de zoekactie rond middernacht stopgezet.

En de buit? Die werd volledig teruggevonden in de wagen. Zowel de politiezone Damme/Knokke-Heist, de politiezone Brugge en de federale politie werken mee aan de zaak. Ondertussen werd er al één verdachte voorgeleid bij de onderzoeksrechter.