Inter gaat met Romelu Lukaku in de basis onderuit bij Bologna en ziet leider Napoli verder uitlopen

Inter heeft zondag een 1-0-nederlaag geleden tegen Bologna op de 24e speeldag in de Serie A. Romelu Lukaku werd bij de bezoekers in de 64e minuut naar de kant gehaald voor Edin Dzeko. Riccardo Orsolini lukte in de 76e minuut de enige goal van de wedstrijd. In de stand ziet nummer twee Inter (47 ptn) de kloof met leider Napoli, dat zaterdag met 0-2 won bij Empoli, aandikken tot 18 punten. Bologna is zevende met 35 punten.