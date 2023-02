Al meer dan 600.000 Vlamingen kregen jobbonus

In Vlaanderen hebben al 614.487 werkenden die niet meer dan 2.500 euro per maand verdienen, hun jobbonus ontvangen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Tom Ongena (Open VLD) heeft opgevraagd bij minister van Werk Jo Brouns (CD&V).

Wie in Vlaanderen werkt en niet meer dan 2.500 euro bruto per maand verdient, heeft recht op de Vlaamse jobbonus. Die loopt op tot 600 euro netto. De jobbonus was een strijdpunt van de Vlaamse liberalen. “Met de jobbonus willen we wie werkt beter belonen. Het verschil tussen werken en niet-werken moet groter om meer mensen aan de slag te krijgen”, zegt Ongena.

De jobbonus wordt automatisch toegekend. Begin november gingen de eerste brieven buiten. Intussen hebben 614.487 mensen de jobbonus op hun rekening gekregen.

In totaal keerde de Vlaamse regering al voor bijna 176 miljoen euro aan premies uit. Met 176.181 levert de provincie Antwerpen de meeste begunstigden, gevolgd door Oost-Vlaanderen(142.409). De meeste ontvangers zijn tussen 25 en 50 jaar oud. Zij kregen een gemiddeld bedrag van 290 euro op hun rekening.

Veel begunstigden zijn werkzaam in de sector van de dienstencheques en de uitzendsector, met respectievelijk 33,82 procent en 11,83 procent van de werknemers in de betrokken sector die recht hebben op de jobbonus. Voor de dienstencheques gaat het om bijna 150.000 werknemers. “De lonen liggen daar vaak lager dan elders. Voor deze mensen is de jobbonus dus een mooi extra inkomen”, stelt Ongena.

Ongeveer 730.000 mensen hadden recht op de jobbonus. Dat betekent dat er nog ruim 100.000 werkende Vlamingen hun bonus moeten krijgen.

Vanaf dit jaar wordt de groep trouwens uitgebreid. De ondergrens verhoogt van 1.800 euro bruto maandloon naar 1.950 euro, de bovengrens van 2.500 naar 2.900 euro. Daarmee zullen eind dit jaar bijna 900.000 werkende Vlamingen een jobbonus krijgen.