REACTIES. Hein Vanhaezebrouck furieus na uitblijven rode kaart voor Buchanan: “Onbegrijpelijk dat dit gebeurt, de VAR had moeten ingrijpen”

Eindelijk. In de ‘Slag Om Vlaanderen’ stond Club Brugge op wanneer dat moest. Het won het duel tegen AA Gent met 2-0, al heeft het daar flink voor moeten knokken. Achteraf ging het toch vooral over het uitblijven van de rode kaart voor Tajon Buchanan. Hein Vanhaezebrouck schoot als vanouds zo nog eens in een colère over de arbitrage. “Er was duidelijk een belangrijke fout die misschien mee gaat beslissen over Play-off 1.”

Vanaken: “Hebben progressie gemaakt”

“Deze thuisoverwinning voelt heel goed en de drie punten zijn verdiend”, aldus aanvoerder Hans Vanaken. “Ook de manier waarop, dat was verdiend. Zij hebben vanaf minuut zestig niks meer gecreëerd. We hebben progressie gemaakt maar dat werd nog niet eerder te zien, want je haalt de resultaten nog niet. We tonen kwaliteit aan de bal met de goals die we maken.”

“We hebben de wedstrijd gecontroleerd door onze mentaliteit en intensiteit. Deze overwinning is belangrijk om weer de aansluiting met de top 4 te maken. Hopelijk kunnen we nu de reeks verder zetten en pieken in de Play-offs.”

Vanaken sprak zich ook uit over de fase waarbij Buchanan aan rood ontsnapte. “Er zal een contact geweest zijn, maar daar hebben we als spelers geen macht over. Gent kan zich benadeeld voelen, maar dan had de VAR moeten ingrijpen.”

Kums: “Uitblijven rood is onbegrijpelijk”

“In de eerste helft waren de betere ploeg”, was Gent-aanvoerder Sven Kums van mening. “Het was gewoon rood, dan moesten ze nog met tien verder. Onbegrijpelijk dat ze geen rood kregen. De vermoeidheid van Europa speelde misschien een beetje een rol. Wij werden moe en zij dominant. Het had anders kunnen lopen. Het zijn wedstrijden die op details aankomen en vandaag was dat in ons nadeel.”

Vanhaezebrouck: “VAR had moeten ingrijpen”

“We wisten dat het een moeilijke match ging worden, je zag dat niet iedereen klaar was”, stak Hein Vanhaezebrouck van wal. “Vanaf minuut dertig had Brugge echter met 10 moeten staan. Onbegrijpelijk. Dat is niet de eerste keer dat Buchanan dit doet. Het is een recidivist. Bij ons kreeg Okumu daarvoor rood en vier weken schorsing. Hier ontsnapt Brugge toch wel.”

“Het gaf de mogelijkheid om hier een beter resultaat te halen, want we hadden het vandaag sowieso al moeilijk genoeg. Het kan dat de scheidsrechter niks heeft gezien, maar de VAR had moeten ingrijpen. Net daarvoor is hij ingevoerd. Indien de VAR wel was tussengekomen, had het misschien wel een wedstrijd geweest.”

Vanhaezebrouck ging achteraf wel geen verhaal halen bij de vierde scheidsrechter. “Dat heeft ook geen zin, want gaat niets veranderen aan de situatie. Het is gewoon heel duidelijk een belangrijke fout van de VAR, een fout die misschien mee gaat beslissen over Play-off 1.”

Door de nederlaag zal Gent moeten blijven knokken om bij de eerste vier te eindigen en zo de Champions play-offs te halen. “We gaan alles doen om nog zeven matchen zoveel mogelijk punten te rapen. Ik kan niet begrijpen dat er zo’n grote fouten gemaakt worden. Dit was overduidelijk voor mij.”

Bijkomend bewijs bij het hele gebeuren: Gift Orban zijn mond en lip waren bebloed. “Dat is ook bewijs dat er iets gebeurd is. Buchanan keert bewust terug om een slag uit te delen. We wilden meer en hadden een paar kansen in de eerste helft, in de tweede helft hadden we het moeilijk. Die goal valt letterlijk uit de lucht. We hadden meer kunnen doen. We gaan met een slecht gevoel naar huis. Dit hoort niet thuis op topniveau.”

Orban: “Dit is onaanvaardbaar”

“Ik begrijp echt niet hoe dit kan”, fulmineerde Gift Orban na afloop van de partij. De fase waarbij de Nigeriaanse aanvaller voor rust een elleboogstoot incasseerde van Buchanan, lag hem nog zwaar op de maag. “Het is zo ingewikkeld. Ik weet echt niet waar de VAR nog toe dient in de Belgische voetbalcompetitie. We komen hier in Brugge en dan maak je dit mee. Het is echt onaanvaardbaar. Ik krijg een duidelijke elleboogstoot. Iedereen heeft dat toch gezien?”

Orban was zelfs ruim een half uur na de match nog fel geëmotioneerd. “Normaal moet de ref gewoon de VAR inschakelen. Als je dit niet doet, is de VAR werkelijk zinloos. Die dient net om bij zulke situaties op te treden. Kijk naar mijn lip! De VAR moet zulke dingen net aanpakken. Het was echt zo duidelijk.”

Zo kon Orban ook de reactie van ref Lambrechts allesbehalve appreciëren. “De ref riep zelfs dat ik moest zwijgen, terwijl hij heus ook echt wel zag dat ik bloedde. Natuurlijk ben ik echt kwaad, wat denk je. Dit mag je toch niet accepteren. Waar zijn we toch mee bezig? Ik moet voetballen. Optreden tegen een elleboogstoot is niet mijn job. De ref en de VAR moeten die van hun doen. Dit is toch een grote competitie hé. Dit is gewoon onrechtvaardig.”

Meijer: “Ik zag meteen dat bal over de lijn was”

Met een kamerbrede glimlach stond Bjorn Meijer de pers te woord. Het was de laatste weken vaak anders. “We zijn hier heel blij mee”, knikte hij. “Ik kop hem inderdaad lekker binnen. Of ik meteen doorhad dat de bal over de lijn was? Ja (gedecideerd). Ik keek even achter mij en zag dat er nog twijfel was, maar als ik niet zeker was, zou ik niet meteen zo gaan juichen (lacht). Ik ben blij dat we het uiteindelijk over de streep hebben kunnen trekken.”

Meijer was ook blij met de prestatie van zijn team. “Het was gewoon een goede wedstrijd”, weet hij. “We hebben Gent de hele match kunnen vastzetten. Dat het de vorige wedstrijden niet altijd even lekker liep, komt omdat we die druk niet een hele wedstrijd konden vasthouden. Dat is aardig gelukt. Deze zege doet deugd na een moeilijke periode. Voor de hele club.”

Parker: “Fout van Buchanan niet gezien”

“We hebben het grotendeel van de wedstrijd gedomineerd”, aldus Scott Parker na de wedstrijd. “We hebben al heel lang hard gewerkt met de spelers. Deze overwinning komt op een goed moment en is verdiend. We waren wanhopig op zoek naar een resultaat.”

“Ik heb de fout van Buchanan niet gezien”, zei de Engelsman over de bewuste fase. “Ik heb na de eerste goal veel gecommuniceerd met de spelers omdat ik eerder heb gezien dat we na voorsprong te veel gaan verdedigen en vergeten aanvallen. Dus heb ik hen gezegd om te blijven doorgaan.”