Maasmechelen

In het Limburgse Maasmechelen, achter het oude stationnetje in Eisden Bos, hebben vrijwilligers tijdens een lijnzoeking een pantoffel teruggevonden. Mogelijk die van Emilia Chini. Die pantoffel is herkend door Marijke Maussen, de dochter van de sinds woensdag verdwenen Emilia. Zij zou woensdag inderdaad op haar pantoffels vertrokken zijn.