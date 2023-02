Ook pizza’s moeten anders in Groot-Brittannië door de stijgende prijzen en tekorten van groenten

LEES OOK. Maximaal 3 tomaten en paprika’s per klant: supermarkten in Groot-Brittannië rantsoeneren almaar meer groenten en fruit

De prijs van tomaten in het Verenigd Koninkrijk is afgelopen jaar verviervoudigd, zo berekende de Federazione Italian Cuochi UK (FIC UK), een vereniging van Italiaanse chef-koks. En ook tomaten in blik en ijsbergsla zijn een pak duurder geworden. Over heel het land proberen Italiaanse restaurants zich aan te passen: groenten worden zoveel mogelijk gerantsoeneerd, prijzen verhoogd en pizza’s aangepast.

Veel koks kiezen ervoor om tomaten helemaal van hun menu’s te schrappen. “Het zijn moeilijke tijden”, zegt Enzo Oliveri, voorzitter van FIC UK aan The Guardian. “Voorlopig zien we geen licht aan het einde van de tunnel.”

De leden van FIC UK krijgen normaal tomaten aangeleverd vanuit Italië, Spanje en Marokko. “Maar omdat er daar overal tekorten zijn, krijgen we nu van nergens nog tomaten”, aldus Oliveri. “Koks gebruiken nu kazen als ricotta of groenten als aubergines of courgettes als basis voor hun pizza’s. Ook voor de pastasauzen kiezen de restaurants voor een witte variant. We proberen daar echt een trend van te maken.”

