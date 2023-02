Onuitgegeven Antwerp geraakt niet verder dan gelijkspel tegen OH Leuven en laat na om gedeeld tweede te worden

Antwerp kreeg een uitgelezen kans om van het puntenverlies van Union te profiteren, maar kwam in het Leuvense King Powerstadion niet verder dan een gelijkspel tegen OH Leuven. Thorsteinsson zette voor de rust een strafschop om en op het uur bracht Kerk Antwerp langszij. Verder geraakte de Great Old niet meer.

Sergio die het thuispubliek opzweepte met zijn live-versie van het huislied ‘Sweet Caroline’, een resem ex-spelers - onder meer Bjorn Ruytinx en Yves Lenaerts - die de Leuvense fans kwamen groeten en Kenny Thompson die de aftrap gaf. OH Leuven had niets aan het toeval overgelaten voor de komst van Antwerp en rekende op de twaalfde man.

De bezoekers misten achteraan de geschorste sterkhouders Toby Alderweireld en Ritchie De Laet. Niet Mandela Keita speelde tegen zijn ex-club in het hart van de verdediging, wel de jonge Zeno Van Den Bosch. Ook Gaston Avila kreeg een basisplaats. Bij OHL viel topschutter Mario Gonzalez in extremis geblesseerd af. Nachon Nsingi nam zijn plaats in.

De thuisploeg nam aan Den Dreef een gretige start en probeerde met vlot combinatievoetbal Antwerp direct bij de keel te grijpen. Kansen vloeiden er niet uit voor en het spel stokte in de zone van de waarheid. Antwerp nam even snel het commando over. Migel-Angel Balikwisha trapte een voorzet vanop rechts van Gyrano Kerk over en doelman Valentin Cojocaru had geen problemen met een schot(je) van diezelfde Balikwisha. Op een harde knal van Kerk had de Roemeen een goede parade in huis. De jonge centrale verdediger Van Den Bosch kopte een hoekschop ver naast.

VAR

OH Leuven had amper een doelpoging ondernomen, maar kreeg plots wel een strafschop nadat scheidsrechter Nathan Verboomen door de VAR naar het scherm was geroepen voor een onbeholpen tik van Avila op de enkels van Louis Patris. De Ijslander Jon Dagur Thorsteinsson klaarde de klus van op de stip met een droge knal in het dak van het doel. Een beetje tegen de gang van het spel in was de Great Old op achtervolgen aangewezen.

© BELGA

Vanuit het bezoekende supportersvak zagen Toby Alderweireld, Ritchie De Laet en Davino Verhulst dat er werk aan de winkel was. Mark Van Bommel greep tijdens de rust in en haalde Keita naar de kant. Met Calvin Stengs bracht de Nederlandse coach wat extra creativiteit in de ploeg.

Antwerp schakelde meteen een versnelling hoger. Vincent Janssen stuitte op Cojocaru en de Leuvenaars kwamen met de schrik vrij toen een poging van Arthur Vermeeren afweek op Federico Ricca en tegen de linkerpaal strandde. Het was uitstel van executie voor het team van Marc Brys. Invaller Stengs zwiepte een hoekschop vanop rechts voor doel, Joren Dom kopte de bal ongelukkig door en aan de tweede paal was het een koud kunstje voor Kerk om de bal overhoeks in doel te trappen.

OHL reageerde met een gekrulde bal van Nsingi die spectaculair met een karatetrap door Avila van de lijn werd gehaald. Een te optimistisch schot van Mousa Tamari miste de goede richting. Beide ploegen hadden veel energie verbruikt en de precisie bij de laatste pass ontbrak. Tot Nsingi plots voor Jean Butez werd geloodst en de Franse doelman de meubelen redde. Onder de laatste zonnestralen werd niet meer gescoord.

© BELGA

OH Leuven: Cojocaru (6), Dom (6), Thorsteinsson (6), Schrijvers (6), Tamari (6), Ricca (6), Mendyl (5), De Norre (C) (6), Patris (7), Pletinckx (7), Nsingi (5).

Antwerp: Butez (6,5) – Avila (5), Pacho (6,5), Van Den Bosch (6,5), Bataille (7) – Vermeeren (7), Keita (6,5) – Ekkelenkamp (5,5), Balikwisha (6), Kerk (6,5), Janssen (6).

Vervangingen: 46’ Stengs voor Keita (6,5), 78’ Scott voor Balikwisha, 78’ Gerkens voor Kerk, 82’ Opoku voor Nsingi, 82’ Kiyine voor Dom.

Doelpunten: 34’ Thorsteinsson 1-0 (strafschop), 61’ Kerk 1-1.

Gele kaarten: 89’ Thorsteinsson.

Rode kaarten: geen.

Scheidsrechter: Nathan Verboomen.