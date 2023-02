VAR wekt verbazing op in Engeland: rode kaart van Ziyech ingetrokken ondanks stevige duw, Tottenham wint Londense derby en duwt Chelsea nog dieper in crisis

© Action Images via Reuters

Tottenham heeft de Londense derby van Chelsea gewonnen met 2-0. De Spurs duwen hun stadsrivaal zo nog wat dieper in crisis, want het staat pas tiende in de Premier League. Chelsea kon bovendien voor de vijfde competitiewedstrijd op rij al niet winnen.

Gescoord werd er niet in de eerste helft, al werd er wel met flink wat heisa richting kleedkamers getrokken. De scheidsrechter had Hakim Ziyech immers rood gegeven nadat de Marokkaan zijn handen niet kon thuis houden tijdens een opstootje, maar dat vond de VAR een te zware straf. De videoref kwam tussen en zetten het rode karton om in een gele kaart.

Oliver Skipp maakte amper 19 seconden na rust het eerste doelpunt van de partij met een harde knal van buiten de zestien. Het doelpunt kwam er na slecht wegtrappen van Chelsea. De tweed

In de slotfase stelde Harry Kane - wie anders - de zege veilig voor Tottenham. Na een corner van Son kon hij de bevrijdende 2-0 tegen de netten werken. De Engelsman zit zo al voor het negende (!) seizoen op rij aan meer dan 20 doelpunten over alle competities heen voor zijn club. Een huzarenstukje waar enkel nog Lewandowski in slaagde.

Ondanks een resem aan recordtransfers tijdens de wintermercato blijft Chelsea met 31 punten hangen op een teleurstellende tiende plaats in het klassement. De Blues konden sinds begin november slechts twee van hun vijftien wedstrijden winnend afsluiten. Ze wisten bovendien nog maar vier te scoren in 2023.

Tottenham vergaat het dan weer stukken beter dan stadsgenoot Chelsea. Ze tellen 45 punten en staan vierde in de stand.