Turkse voetbalfans bedelven het veld onder knuffels als eerbetoon aan jonge aardbevingslachtoffers

De zware aardbeving van 6 februari maakte meer dan 50.000 slachtoffers in Turkije en Syrië. Daarbij waren ook heel wat kinderen. Om hen te eren vonden de supporters van Besiktas een creatieve actie uit. In minuut 04:17, tevens het exacte tijdstip van de zware bevingen drie weken geleden, gooiden ze massaal knuffels op het veld. Spelers en staf moesten zelf even de knuffels buiten de lijnen gooien vooraleer ze verder konden voetballen.

In 2011 deden de Besiktas-fans al iets gelijkaardigs. Toen gooiden ze speelgoedjes op het veld als steun aan de jonge slachtoffers van de aardbeving in de Turkse stad Van.

© AP

© AP