Wake voor ngo-medewerker Olivier Vandecasteele op Brusselse Kunstberg

Op de Kunstberg in Brussel hebben enkele honderden mensen een wake gehouden voor Olivier Vandecasteele, de humanitair medewerker die al sinds februari 2022 vastgehouden wordt in een Iraanse gevangenis. Vandecasteele werd op 24 februari opgepakt in zijn appartement en werd door het Iraanse gerecht veroordeeld tot 40 jaar cel en 74 zweepslagen voor onder meer spionage.

Vandecasteele heeft al die tijd doorgebracht in volledige afzondering, in een kleine kale cel zonder buitenlucht, en zonder medische zorg. Hij voerde een tijdlang een hongerstaking maar is daarmee intussen gestopt. Vandecasteele zou al zo’n 25 kilo vermagerd zijn en zijn mentale toestand is fel aangetast.

“Het is nu al een jaar dat hij zonder valabele reden in de cel zit”, zei Laurent, de schoonbroer van Olivier Vandecasteele. “368 dagen al telt hij de minuten en dagen zonder iemand te zien. Het heeft lang geduurd voor we begrepen dat hij geen gewone gevangene was maar een onschuldige gijzelaar in een smerige chantage. België heeft dit op een legale manier willen oplossen, via een verdrag dat in het parlement werd gestemd, maar de Iraanse oppositie steekt al zes maanden op alle mogelijke manier stokken in de wielen.”

Al vijf weken geen contact

Tot het Grondwettelijk Hof zich op 8 maart over dat verdrag uitspreekt, kan de Belgische overheid niets doen, aldus de schoonbroer: “Als er andere middelen waren om Iran onder druk te zetten, had de regering die al lang ingezet. Intussen is het al vijf weken geleden dat de familie iets van hem gehoord heeft. De vraag is in welke fysieke en mentale staat we hem zullen terugkrijgen, en of hij ooit zal herstellen.”

De familie dringt er bij de politieke en gerechtelijke overheden op aan om de nodige moed te tonen.

“Olivier, hou alsjeblieft moed”, klonk het nog. “We zullen je vrij krijgen, met de steun van je hele familie, en de meer dan 315.000 mensen die de petitie voor je vrijlating ondertekend hebben.”