Turkse Rode Halve Maan onder vuur voor verkoop van tenten

De Rode Halve Maan is de Turkse tegenhanger van het Rode Kruis. — © AFP

In Turkije hebben de oppositie en de media zondag zware kritiek geuit op de Rode Halve Maan omdat de humanitaire hulporganisatie tenten heeft verkocht in plaats van gedoneerd voor de overlevenden van de aardbeving.

Volgens de krant Cumhuriyet, die de zaak aan het licht bracht, heeft de Turkse Rode Halve Maan ruim 2.000 tenten verkocht aan ngo Ahbap. Goed voor zo’n 2,3 miljoen euro. Die tenten zijn overgebracht en opgezet in de getroffen regio’s, zo bevestigde de ngo zondag.

De voorzitter van de Turkse Rode Halve Maan, Kerem Kinik, bevestigde op zijn beurt op Twitter dat Kizilay Cadir, een filiaal dat tenten produceert, aan Ahbap onderkomens had geleverd “tegen kostprijs”. “De samenwerking van de Rode Halve Maan met Ahbap is moreel, redelijk en ethisch”, stelde Kinik.

“Een schandaal”

Die tussenkomst heeft de ophef in de media en op sociale netwerken niet gestopt. “De grootste liefdadigheidsorganisatie van Turkije heeft tenten verkocht in plaats van gratis verdeeld aan hen die ze nodig hebben, en dat terwijl de mensen drie dagen na de aardbeving erom smeekten. Het is een schandaal”, stelde journalist Murat Agirel van Cumhuriyet.

Verscheidene politici van de oppositie vragen het ontslag van voorzitter Kinik. “Schaam je!”, zo tweette voorzitster Meral Aksener van de nationalistische partij Iyi.

De Rode Halve Maan werkt nauw samen met de Turkse regering, die er al even van beschuldigd wordt dat ze niet voldoende tenten, humanitaire hulp en reddingswerkers heeft gestuurd in de dagen na de verwoestende aardbeving. President Recep Tayyip Erdogan zei deze week nog dat de critici van de Rode Halve Maan “oneerlijk en laaghartig” waren.