Van de bidonverzamelaars tot de forelvisser, iedereen genoot van de eerste koers van het jaar: “Het betekent het einde van onze winterslaap”

We hebben er maandenlang op moeten wachten, maar de koers is opnieuw in het land. Op de Omloop het Nieuwsblad waren zaterdag niet alleen de renners terug, maar ook al die typische supporters en koersfenomenen die ons tot de wielernatie bij uitstek maken. Onze de-koers-is-van-ons-bingokaart was snel vol.

De seingever

Zijn ogen tranen van de snijdende wind die over de Haaghoek waait als hij tussen twee passages door even uitrust op zijn campingstoeltje. Een geel hesje en een tricolore seingeversband rond de arm bieden geen warmte. Ondanks het gure weer was er zaterdag geen plaats ter wereld waar Johan Van Den Broek (63) uit Nederbrakel liever wilde zijn dan op de Haaghoek. Als groot liefhebber van koers is hij blij dat hij als vrijwilliger zijn steentje kan bijdragen aan de sport.

Seingever Johan Van Den Broek rust tussen twee passages even uit. — © Peter Malaise

De familie wielerliefhebbers

Koers scherpt kuitspieren en familiebanden aan. Dat laatste is zeker het geval bij de familie Hoebeke. Al meer dan twintig jaar roept stamvader Romain op de dag van de Omloop zijn familie bijeen op zijn terras op ‘n Hoovoek (de Haaghoek, red.). Dan verhuist de tv naar buiten en wordt de eerste barbecue van het jaar aangestoken. En bij een worst tussen een broodje hoort ook een biertje vindt Romain. “Want op één been kun je niet staan.” Of toepasselijker: met maar één wiel geraak je de kasseistrook niet over.

Al meer dan 20 jaar is de Omloop het Nieuwsblad de familiehoogdag bij de ‘Hoebekes’. — © Peter Malaise

De (schijnbare) koershater

Groot applaus breekt uit bij de koersliefhebbers. Niet omdat Dylan van Baarle aanvalt, maar wel omdat Silfried - “Wilfried maar dan met een s” - Eggermont (69) net een forel aan de haak heeft. De Deinzenaar is aan het vissen in de vijver waarnaast het grote scherm staat waarop heel wat supporters de koers volgen. Al is Silfried geen koershater zoals het tafereel doet vermoeden. “Op deze plaats kan ik mijn dobber én de koers in de gaten houden.” Met achttien forellen, negen kilogram, in zijn emmer kan hij van een geslaagde Omloop het Nieuwsblad spreken.

18 forellen ving Silfried zaterdag en intussen kon hij ook nog de koers volgen. — © Peter Malaise

De wielertoeristen

’s Morgens een rit naar het parcours om een passage van het peloton mee te maken. ’s Middags koffie en taart en de koersfinale op televisie. Raphaël, Jelle, Iris en Ellen van het wielerclubje Savoureurs uit Gent koppelen actief en passief sporten met gemak aan elkaar op de eerste dag van het nieuwe koersjaar. Applaudiseer zeker als je hen op een van de volgende Vlaamse klassiekers in de streek tegenkomt, want dat echte koersgevoel ervaren ze graag. En dan lijkt het ook alsof ze hun stuk taart extra hard verdienen natuurlijk.

Na de inspanning volgt altijd de ontspanning en het Bourgondische leven voor de Gentse Savoureurs; — © Peter Malaise

De bidonverzamelaars

Het dashboard van de mobilhome van Jimmy Tulkens (51) staat vol trofeeën. In zijn geval zijn dat de typische drinkbussen van alle ploegen in koers. Sommige bidons in zijn collectie hoorden toe aan renners zoals Pogacar, Van Avermaet en Bettiol . “Bijna aan iedere drinkbus hangt een verhaal of een mooie herinnering vast aan de vele koersen die we volgen.” Ook zijn vrienden Frederiek en Rudy durven al eens een bidon scoren, maar hun collectie is bijlange niet zo uitgebreid.

Jimmy verzamelde al een dashboard vol koerssouvenirs waar velen jaloers op zijn. — © Peter Malaise

De vriendengroep met wieleroutfit

Geen koers zonder renners natuurlijk, maar zeker ook geen koers zonder uitgelaten vriendengroep in bermen en langs de kant van het parcours. Ze zijn goed te herkennen aan hun enthousiasme en aan de meest uiteenlopende wielertruitjes waarin ze getooid zijn. Deze bende uit Merchtem is al vroeg op de dag aan een stevige (drink)demarrage begonnen. Ze hebben hun redenen. Hun kopman Adriaan Thomas trouwt binnenkort.

Als één team achter hun kopman die binnenkort het vrijgezellenleven inruilt voor een getrouwd bestaan. — © Peter Malaise

De allereerste koers

Ide was nog maar enkele weken oud toen de Omloop het Nieuwsblad het wielerjaar inluidde. Zaterdag was hij er echter wel bij. Met papa Maarten, zijn peter Wouter en zijn tante Lisa. “We hebben hem goed ingepakt voor zijn allereerste koers. Hij kijkt alleszins zijn ogen uit. Al die toeterende auto’s en die renners.”

Niet alleen de eerste koers van het jaar, maar ook de allereerste koers voor Ide. — © Peter Malaise

De verloren supporter

Muts van Wout van Aert. Jas van Wout van Aert. Jana Vancaillie (20) uit De Pinte steekt niet onder stoelen of banken van wie ze fan is. Zelfs als haar wieleridool niet eens aan de start van de koers verschijnt. Maar ze doet nog altijd beter dan haar mama Christel die nog een vestje draagt van in de tijd van haar koersheld Tom Boonen. Al is de outfit niet het belangrijkste, weten moeder en dochter met een groot wielerhart. “De Omloop betekent voor ons het einde van onze winterslaap. Nu de koers weer in het land is, kunnen we weer volop leven.”

Jana Vancaillie en haar moeder Christel verlangden een winter lang naar de koers. — © Peter Malaise

De bierbakzitter

In het leven moet je keuzes maken. Of je sleurt een stoel mee naar het parcours van de koers of je pakt een bak bier mee. “Al kun je van een stoel niet drinken, maar op een bierbak wel zitten”, weten de collega’s van Bogaerts Greenhouse Logistics die samen op weekend zijn in de Vlaamse Ardennen. Bij de derde passage van de koers hebben ze al een aantal stoelen (of zijn het nu bierbakken?) versleten.

De beste stoel langs het parcours is voor veel supporters een bak bier. — © Peter Malaise

De helper-soigneur

Isi Cleemput (68) uit Ronse is helper-soigneur bij de ploeg van Intermarché-Circus-Wanty. En ook al is hij tijdens de Omloop eigenlijk niet echt aan het werk voor de ploeg, zijn eerste officiële koers van het seizoen volgt later dit voorjaar, staat hij zaterdag voor zijn renners toch met een aantal bidons klaar op het einde van de Haaghoek. “Zie het als een generale repetitie. En ik wilde er ook per se bij zijn. Hier heb ik heel lang naar uitgekeken.”