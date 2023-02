Leider RWDM benadrukt favorietenrol in promotieplay-offs met verdiende zege tegen Lierse

RWDM heeft zondagavond met 3-1 van Lierse gewonnen op de eerste speeldag van de promotieplay-offs in de Challenger Pro League. Met een zevende overwinning op rij verstevigen de Brusselaars hun koppositie. Door de reeks overwinningen is RWDM favoriet om de promotieplay-offs te winnen en volgend seizoen in eerste klasse te voetballen.

RWDM nam na de pauze afstand van Lierse met een doelpunt van El Ouahdi in de 47ste minuut. Niet veel later maakte Botella de 2-0. De assist voor beide doelpunten kwam op naam van Kylian Hazard, de jongere broer van Eden en Thorgan.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de 78ste minuut scoorde Van Acker vanop de stip de aansluitingstreffer. Hazard drukte de hoop van de bezoekers de kop in door vijf minuten later de 3-1 via een Lierse-verdediger in doel te leggen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

RWDM leidt de Challenger Pro League met 49 punten. Het verschil met eerste achtervolger Beveren, dat zaterdag verloor van Club NXT, bedraagt zes punten. Lierse telt 36 punten en bekleedt de vijfde positie.

Eerder op de dag hielden Beerschot en de RSCA Futures elkaar in evenwicht met een 0-0 gelijkspel. Beide ploegen schieten weinig op met een punt in de strijd om de promotie.