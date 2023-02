‘Ghosting’ na sollicitatie verleden tijd, want werkgevers hebben je later misschien nog wel nodig

Negen op de tien bedrijven zegt tegenwoordig feedback te geven aan sollicitanten, ook wanneer die de job niet gekregen hebben. Er lijkt dus een einde te komen aan het zogenaamde ‘ghosten’ van kandidaten.

Wie ooit al eens solliciteerde, zal het waarschijnlijk meegemaakt hebben. Het sollicitatiegesprek verliep goed, maar achteraf hoor je niets meer. Je wordt ‘geghost’. Niet echt sympathiek van bedrijven, maar aan die praktijk komt stilaan een einde. Meer dan negen op de tien bedrijven geven sollicitanten intussen wél feedback. In 2018 was dat slecht 24 procent. In 2021 liep dat al op naar de helft. Nu doet dus bijna iedereen het.

En dat doen de bedrijven niet per se zodat de sollicitant weet waar hij of zij tekortschoot, wel om de eigen reputatie hoog te houden in een tijdperk van nijpend tekort aan arbeidskrachten. Volgens de onderzoekers zijn ondernemingen zich er steeds meer van bewust dat een positieve sollicitatie-ervaring zorgt voor een betere bedrijfsreputatie en mogelijk ook een terugkeer van die sollicitant op een later moment.

Geschikte medewerkers vinden én houden, blijft volgens het onderzoek van hr-dienstverlener Acerta en de KU Leuven de grootste uitdaging voor het Belgische bedrijfsleven in 2023. (nba, krs)