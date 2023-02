Je maakt meer kans op promotie (of opslag) dan je denkt: zo pak je dat het best aan

We hebben misschien wel meer promotiekansen dan we zelf denken. Dat blijkt uit nieuw onderzoek bij Belgische kmo’s. Werkgevers zouden daar duidelijker over moeten communiceren, zeggen de onderzoekers. En werknemers moeten durven naar een promotie te vragen.

Als je het vraagt aan de werknemers, zegt amper 37 procent kans te maken op een promotie. Maar als je het vraagt aan de leidinggevenden van diezelfde groep werknemers, zegt 76 procent dat er wél promotiekansen zijn. Een opmerkelijk verschil in perceptie. “De werkelijke kans op promotie ligt waarschijnlijk ergens in het midden”, zegt professor Sophie De Winne (KU Leuven) die meewerkte aan het onderzoek van KU Leuven, UGenten en HoGent in samenwerking met HR-dienstverlener Securex. “Vaak is het een kwestie van communicatie. De werkgever heeft een duidelijke structuur en beleid in zijn hoofd, maar uit dat misschien niet altijd even duidelijk. En een werknemer ziet misschien geen kansen omdat er nooit over gepraat wordt, of omdat hij misschien net een promotie misliep.”

Kmo’s maken daarom beter werk van een duidelijk loopbaanbeleid, zegt Heidi Verlinden van Securex. “Je moet als werkgever duidelijk maken wat wel en niet mogelijk is binnen je bedrijf. Zijn er doorgroeimogelijkheden? Maak dat dan visueel, via het intranet bijvoorbeeld. Geef ook aan bij wie werknemers terechtkunnen om hun loopbaan te bespreken.”

Win-win

Een win-win, want bedrijven die werk maken van hun loopbaanbeleid, zullen hun bedrijfsprestaties omhoog zien gaan, zo blijkt nog. “Loopbaanbeleid gaat over meer dan enkel promotie”, zegt De Winne. “Je moet werknemers ook kansen geven om zich te specialiseren of hun competenties te verdiepen. En als een werknemer gelooft dat hij zich kan verbeteren, gaat hij daarnaartoe werken. Hij zal ook loyaler zijn tegenover het bedrijf en actief willen bijdragen.”

Dat zijn tips voor werkgevers, maar hoe kom je nu als werknemer te weten dat er wel degelijk promotiekansen zijn? Vraag ernaar, zegt professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent). “Het vergt wat durf om op je leidinggevende te stappen en het te vragen. Maar het is nodig. Heel weinig mensen durven om een opslag te vragen omdat ze denken dat ze het niet zullen krijgen. Maar uit onderzoek blijkt dat 70 procent het wel krijgt.”

Timing is wel alles, zegt Baert nog. “Vraag het niet in de cafetaria bij een tas soep, wel tijdens een serieus gesprek waarin ook ruimte is om dat op tafel te leggen. En bereid je goed voor. Verzamel argumenten waarom jij het waard bent. In deze arbeidskrapte heb je trouwens meer onderhandelingsmarge. Zeker als je een aanbod hebt – hoe vaag ook – van een ander bedrijf. Dan zal jouw werkgever nog meer geneigd zijn om je die promotie te gunnen, want de beste werknemer is de werknemer die je al hebt.”