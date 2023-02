Ex-assistent van Joachim Löw in beeld als assistent bij Rode Duivels

De staff van de nieuwe Belgische bondscoach Domenico Tedesco is nog altijd niet compleet en officieel. Na zijn vaste assistent Andreas Hinkel en keeperstrainer Max Urwantschky is nu nog een Duitser in beeld: Thomas Schneider.

De 42-jarige ex-speler van onder meer VfB Stuttgart (1991-2003) en Hannover (2003-05). Toen hij in 2013 hoofdtrainer werd bij Stuttgart werd hij bij de U17 van VfB Stuttgart opgevolgd door Domenico Tedesco.

Tussen 2014 en 2018 was Schneider de assistent van Joachim Löw bij de Duitse nationale ploeg. Na het mislukte WK 2018 in Rusland, werd hij scout voor de Duitse bond die hij uiteindelijk in 2021 verliet. Pas half maart zal de staff van Tedesco helemaal rond zijn. Op 24 maart spelen de Rode Duivels in de EK-voorronde tegen Zweden, op 28 maart vriendschappelijk in Duitsland.(lvdw)