Walrus Thor bijna weer thuis na zijn uitzonderlijke rondreis door Europa

Walrus ‘Thor’ is bijna weer thuis in het Noordpoolgebied. Het dier – zeg gerust: de kolos – is al maanden aan het rondreizen in Europa. In november werd hij zelfs op enkele kilometers van onze kust gezien.

Thor heeft een serieuze reis achter de rug. Eind 2022 verliet hij het Noordpoolgebied en zette koers naar Europa. Hij dook in november op aan de Nederlandse kust, waar het Zeehondencentrum Pieterburen hem Thor doopte. Thor liet België voor wat het was, maar dook enkele weken later wel op in het Franse Bretagne. In december rustte hij dan weer uit op het strand in Southampton in Engeland. Toen hij rond eindejaar aan de Britse kustplaats Scarborough zijn kop boven water stak, stal hij letterlijk de show. De gemeente annuleerde namelijk het nieuwjaarsvuurwerk. Alles om het dier niet op stang te jagen.

© Getty Images

Nadat Thor in Engeland was vertrokken, vermoedden experts dat hij weer huiswaarts zou gaan. En dat lijkt nu bevestigd. Zo dook hij dit weekend op in Breiðdalsvík, een vissersdorpje op IJsland. Daar was hij op een steiger aan het rusten na die reis van 1.360 kilometer. “Hij is nog geen millimeter opgeschoven”, zei visser Ellis Elisson aan lokale media, die in eerste instantie geen idee hadden dat het over wereldreiziger Thor ging.

Walrussen leven normaal gezien tussen het drijfijs in de Noordelijke IJszee. Het is dus behoorlijk uitzonderlijk dat er eentje helemaal naar onze contreien afdwaalde.

(nba)