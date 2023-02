Anderlecht voetbalt veel beter met Islam Slimani (34) in de spits. De Algerijn toonde zich tegen Standard (2-2) the good, the bad en the ugly: hij scoorde twee keer, daagde de Luikse fans uit en was vaak het irritante smeerlapje. Toch is hij wat RSCA nodig had. Alleen volstaat het voorlopig (nog) niet om eens een topper te winnen en in de top acht raken.