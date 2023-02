Coronavirus lekte waarschijnlijk uit Chinees lab, denkt Amerikaans ministerie

Het Amerikaanse ministerie van Energie denkt dat een ongeluk in een laboratorium in China de meest waarschijnlijke bron is van de coronapandemie. Dat schrijft het na een nieuwe analyse in een vertrouwelijk rapport, dat echter “met weinig vertrouwen” is gepubliceerd. Meerdere Amerikaanse inlichtingendiensten blijven uitgaan van een natuurlijke overdracht als oorsprong van de Covid-19-pandemie.

Het Amerikaanse ministerie van Energie, dat toezicht houdt op biologische laboratoria, heeft nieuw inlichtingenmateriaal geanalyseerd en gelooft nu in de hypothese dat een laboratoriumongeluk in China de meest waarschijnlijke oorzaak is van de Covid-19 pandemie. Dat blijkt uit een vertrouwelijk inlichtingenrapport dat aan het Witte Huis en hooggeplaatste Congresleden werd bezorgd, zo verklaren anonieme bronnen aan The Wall Street Journal, The New York Times en CNN. De kranten benadrukken evenwel dat deze nieuwe analyse “met weinig vertrouwen” is gepubliceerd door het ministerie.

Volgens The Wall Street Journal sluit het ministerie van Energie zich aan bij de FBI, die ook denkt dat het coronavirus zich verspreidde als gevolg van een fout in een Chinees laboratorium. Vier andere Amerikaanse inlichtingendiensten geloven echter dat Covid-19 ontstaan is door natuurlijke overdracht door een besmet dier, en twee – waaronder de CIA – blijven onbeslist.

Ook het ministerie van Energie was tot voor kort onbeslist. Welke nieuwe informatie nu tot de conclusie van een lek leidde, wilden de regeringsbronnen niet kwijt aan The Wall Street Journal. Het ministerie en de FBI zouden om andere redenen dezelfde conclusie bereikt hebben.

Blijven zoeken naar antwoord

De nationale veiligheidsadviseur van het Witte Huis, Jake Sullivan, wil de berichtgeving niet bevestigen noch ontkennen. Hij benadrukte dat verschillende visies bestaan over de oorsprong van de pandemie. “Voorlopig is er geen definitief antwoord van de inlichtingendiensten over deze kwestie”, verklaarde hij aan CNN.

Zowel het Witte Huis als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zeggen nog steeds al het mogelijke te doen om “een antwoord” te krijgen over de oorsprong van Covid-19.