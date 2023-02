Van Quickenborne werkt aan nationale uitbreiding anonieme drugsmeldpunten

De anonieme drugsmeldpunten in Limburg en Antwerpen werpen hun vruchten af in de strijd tegen cannabisplantages en drugslabs. Daarom werkt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) aan een nationale uitbreiding van de meldpunten.

Naast de strijd tegen de import van drugs, onder meer via de Antwerpse haven, is ook het toenemende aantal cannabisplantages en drugslabs een focus van de strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit. In Limburg en Antwerpen wordt daarbij al enkele jaren gewerkt met anonieme meldpunten waarbij burgers anoniem verdachte handelingen kunnen melden.

Uit cijfers die Open VLD-Kamerlid Marianne Verhaert heeft opgevraagd, blijkt dat bij het Limburgse drugsmeldpunt sinds de opstart in 2019 1.173 meldingen zijn binnengekomen (tot half oktober 2022). Het aantal meldingen neemt ook elk jaar toe. Die meldingen hebben geleid tot de ontdekking van 39 cannabisplantages en 6 illegale labs waar synthetische drugs werden geproduceerd.

De cijfers voor het Antwerpse drugsmeldpunt, dat eind 2021 werd opgestart, zijn gelijkaardig. Daar is sprake van 271 meldingen in 2022 en van 39 in de eerste weken van dit jaar.

Uitbreiden en bekender maken

“De meldpunten zijn een uitstekende aanvulling in de strijd tegen de handel en productie van drugs. Op die lijn moeten we verder werken”, zegt Kamerlid Marianne Verhaert. Zij pleit ervoor om de meldpunten nog bekender te maken en ook meldpunten te voorzien in de rest van het land. “De problematiek beperkt zich immers niet tot Antwerpen en Limburg”, zegt de Open VLD-politica.

Minister Van Quickenborne heeft wel oren naar die vraag. “Alle burgers van dit land moeten anoniem verdachte bezigheden kunnen melden. Daarom bekijk ik samen met het College van Procureurs-Generaal en de nationale drugscommissaris hoe we de werking van de anonieme drugsmeldpunten nationaal kunnen uitbreiden en bekender maken bij het brede publiek, met een meldpunt per provincie of, als dat effectiever zou zijn, een nationaal meldpunt”, stelt de Open VLD-minister.