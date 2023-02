Dodentol na noodweer in Brazilië opgelopen tot 65

De dodentol na de overstromingen en aardverschuivingen in het zuidoosten van Brazilië is opgelopen tot 65. Dat blijkt zondagavond uit de nieuwe balans van de autoriteiten.

Van de 65 doden werden al 57 personen geïdentificeerd: 21 mannen, 17 vrouwen en 19 kinderen.

Sao Sebastiao, een badplaats op zo’n 200 kilometer van Sao Paulo, kreeg een week geleden ongeveer 680 mm regen in 24 uur te verwerken. Dat is meer dan het dubbele van het maandelijkse gemiddelde en het hoogste neerslagniveau ooit genoteerd in het land.

Door de overstromingen en aardverschuivingen geraakten ook meer dan 2.400 personen ontheemd.