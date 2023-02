Weerbericht: Zonnig maar fris

De nieuwe werkweek begint helder met overal temperaturen onder het vriespunt. Onder impuls van de zon klimt het kwik tot aan het vriespunt in de Ardennen en 5 à 6 graden in Laag- en Midden-België. Een matige wind uit het noordoosten met pieken tot 55 kilometer per uur is vooral ten zuiden van Samber en Maas goed voelbaar. Dat meldt het KMI.