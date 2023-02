Kaarsen zetten tv-meubel in brand in Antwerpen: verschillende bewoners naar ziekenhuis

Brandweer en hulpdiensten moesten zondagnacht uitrukken voor een brand in een appartement op de eerste verdieping van een klein appartementsgebouw op het Kiel in Antwerpen.

De brand was ontstaan door kaarsen die een tv-meubel in brand hadden gezet. Het vuur bleef beperkt en was snel bedwongen door de brandweer.

Verschillende bewoners hadden te veel rook of CO2 binnen gekregen en werden naar ziekenhuis gebracht.

© bfm