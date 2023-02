Twitter schrapt opnieuw minstens 50 banen, waaronder directrice die eiste dat werknemers “slapen waar ze werken”

Bij Twitter is een nieuwe ontslagronde doorgevoerd. Volgens diverse media zouden minstens vijftig mensen hun baan zijn kwijtgeraakt. Het gaat voornamelijk om mensen die in de technische teams werkten.

Sommige werknemers vernamen zaterdagavond in een mail dat ze waren ontslagen, anderen kwamen tot diezelfde conclusie nadat ze niet meer konden inloggen op het interne systeem. “Wakker geworden en ontdekt dat ik niet meer aan mijn mails kon”, klinkt het. “Lijkt erop dat ik ontslagen ben.”

Om hoeveel medewerkers het precies gaat, is niet geweten. Sommige bronnen houden het op 50 ontslagen, maar de New York Times meent te weten dat het om 250 ontslagen gaat. Eén van de personen die moet vertrekken, is naar verluidt Esther Crawford, die als directrice productbeheer de leiding had over het blauwe vinkje – ‘Twitter Blue’ – voor geverifieerde accounts. Zij liet zich vorig jaar nog opmerken met een virale tweet waarin ze stelde dat werknemers soms zullen “moeten slapen waar ze werken” om deadlines te halen.

Trend

Heel wat grote Amerikaanse techbedrijven kondigden onlangs aan banen te schrappen of hun aanwervingen te bevriezen vanwege de afnemende groei. Alphabet, het moederbedrijf van zoekgigant Google, plant ongeveer 12.000 ontslagen, terwijl bij Microsoft 10.000 jobs verdwijnen. Amazon schrapt 18.000 banen, goed voor ongeveer 6 procent van het personeelsbestand. Bij Meta, het moederbedrijf van Facebook, worden ongeveer 11.000 medewerkers bedankt voor bewezen diensten.

Begin november werden bij Twitter nog 3.700 mensen de laan uitgestuurd als gevolg van een kostenbesparende operatie, gelanceerd door miljardair Elon Musk, die de maand ervoor het bedrijf had overgenomen. Het sociale mediaplatform zou momenteel nog zo’n 2.000 werknemers tellen. Toen Elon Musk het bedrijf in oktober overnam, waren dat er nog 7.500.