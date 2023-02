Uitzonderlijk: prachtig poollicht zondagavond waargenomen in België

Wie in Twitter de zoekterm ‘noorderlicht’ ingeeft krijgt meteen tientallen posts te zien met prachtige foto’s van het magnifieke nachtelijke natuurverschijnsel. Het bijzondere is dat die beelden zondagavond niet werden genomen in Lapland of elders in het hoge noorden van Europa, maar in … Nederland. Zelfs in de Kempen werd het lichtspektakel op foto vastgelegd.

Het poollicht. Velen trekken daarvoor speciaal naar Scandinavië om het natuurfenomeen te kunnen zien en het van hun bucketlist te schrappen. Maar héél uitzonderlijk was het zondagavond ook in eigen streken waar te nemen. Vooral vanuit noordelijke provincies Groningen, Friesland en de Wadden werden prachtige foto’s van het noorderlicht gedeeld, maar ook zuidelijker in Nederland werd het poollicht waargenomen.

Zelfs in het noorden van ons land konden mensen die rond 22.30 uur nog wakker waren dit unieke moment meemaken, zoals Steve Van de Voorde uit Gierle in de Kempen, die een van zijn magnifieke beelden deelde op Twitter. (Lees verder onder de post)

Het noorderlicht of poollicht komt voor wanneer geladen zonnedeeltjes aan enorme snelheden botsen met stikstof- en zuurstofdeeltjes in onze atmosfeer. De energie die daardoor ontstaat wordt omgezet in de vorm van licht. De botsingen tussen de deeltjes doen zich voor ter hoogte van de Noordpool, maar uitzonderlijk van de richting en de kracht van de wind kunnen de deeltjes van de zonnestorm diep onze richting worden geblazen. Maar dat we het hier in België zo goed kunnen waarnemen, is zeer uitzonderlijk.

