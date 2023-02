Nacer Chadli lijkt niet meer te rekenen op nieuwe selectie voor Rode Duivels: “Ik ben al gewend geraakt aan het idee”

Na de gewonnen match tegen Union dit weekend praatte Chadli met de Waalse openbare omroep RTBF, waarbij het onder meer ging over zijn toekomstperspectieven bij de Rode Duivels. “Er is nu een vrije jonge groep en ik ben van de iets oudere generatie. Ik ben al gewend aan het idee dat het voor mij voorbij zou kunnen zijn bij de Rode Duivels”, klonk het kort.

Chadli maakte zijn debuut voor de Rode Duivels op 9 februari 2011 in een oefenmatch tegen Finland en zit intussen al aan 66 interlands. Zijn laatste dateert intussen al van het EK in de zomer van 2021. Hij mocht toen in de verloren kwartfinale tegen Italië (1-2) enkele minuten voor het einde invallen. Chadli was als Rode Duivel al goed voor 8 doelpunten, waarvan de winnende treffer in de kwartfinale van het WK 2018 tegen Japan veruit de belangrijkste was.