Luchthaven van Keulen-Bonn ligt zo goed als stil door staking

Van de 136 voor maandag geplande vliegbewegingen vinden er maar 2 plaats, zo meldt de luchthaven maandagochtend. De meeste vluchten zijn geannuleerd, sommige zijn omgeleid naar andere luchthavens. Zowat 15.000 passagiers zouden maandag via de luchthaven reizen. Op de grootste luchthaven van Noordrijn-Westfalen, die van Düsseldorf, was er door de staking ook een impact op de activiteiten, met heel wat geannuleerde vluchten.

De Duitse vakbonden Verdi en Komba hebben tot de staking maandag opgeroepen, in het kader van de onderhandelingen voor de werknemers in de publieke sector en de luchtvaartbeveiliging. Ook in andere openbare diensten wordt er maandag gestaakt in Noordrijn-Westfalen, zoals bij het openbaar vervoer, de kinderopvang of door ambtenaren.