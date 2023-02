Waarom er geen schorsing kan volgen voor Club Brugge-aanvaller Tajon Buchanan na elleboogstoot in topper tegen Gent

De reviewcommissie van de Belgische voetbalbond, weet u nog? Die werd ingevoerd in 2014 en is vandaag nog steeds actief in 1B, maar sinds de invoering van de VAR niet meer in 1A. Sinds 2018-2019 - toen er bij alle competitiewedstrijden op het hoogste niveau een VAR kwam - kunnen er in 1A geen spelers meer opgeroepen worden door de reviewcommissie. De Pro League achtte dat niet meer nodig.

En toch gebeuren er nog zware fouten die ook de VAR laat passeren. Zoals de elleboogstoot van Tajon Buchanan, die mits een rode kaart in principe een wekenlange schorsing had kunnen opleveren. Vraag het maar aan Antwerp-middenvelder Calvin Stengs, die eind vorige maand tegen Anderlecht voor een gelijkaardige actie - hij trof zijn tegenstander zelfs amper - rood kreeg en drie weken schorsing moest uitzitten.

Er kan volgens het bondsreglement dus geen schorsing meer volgen voor Buchanan omdat hij geen rode kaart kreeg. Mocht de Canadees hetzelfde gedaan hebben in 1B, dan had de reviewcommissie wel nog kunnen ingrijpen, want daar is er geen VAR. “Maar als de scheidsrechter ook bij de reviewcommissie bij zijn standpunt zou blijven en zou oordelen dat het geen rood was, dan zou de speler nog steeds vrijuit gaan”, aldus Bondsprocureur Ebe Verhaegen in een korte reactie. “Voorlopig zijn er alvast bij de voetbalbond geen plannen om de reviewcommissie weer in het leven te roepen voor 1A”, geeft Verhaegen ook nog mee. “Als er iets zou veranderen, moet dat ook in samenspraak met de Pro League gebeuren.”