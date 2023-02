Glenn Alenis woont al jaren niet meer in Nieuwerkerken, maar De Watergroep blijft hem facturen sturen voor waterwinning in Nieuwerkerken. — © Tom Palmaers

Nieuwerkerken

Glenn Alenis en zijn vrouw Lyanne Lissens verhuisden in april 2018 naar een huurwoning in Nieuwerkerken. Inmiddels zijn ze daar al lang weer weg, maar De Watergroep blijft hen facturen sturen. “Het is toch te gek dat we betalen voor een dienst die we zelfs nooit hebben gebruikt, op een moment dat we er al niet meer woonden?”