Turkije herneemt gesprekken met Zweden en Finland over NAVO-toetreding

De onderhandelingen tussen Turkije enerzijds en Zweden en Finland anderzijds over het NAVO-lidmaatschap van de twee landen worden op 9 maart hernomen. Dat heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu bekendgemaakt op een persconferentie in Ankara. Hij suggereerde dat de bijeenkomst mogelijk plaatsvindt in Brussel, waar de hoofdzetel van de NAVO gevestigd is.