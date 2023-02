Twee smokkelaars opgepakt na dodelijk drama met migranten in Italië

Bij het ongeluk zijn zeker 61 mensen overleden, onder wie dertien kinderen. Zo’n tachtig mensen konden worden gered, maar er bestaat nog onduidelijkheid over hoeveel mensen aan boord waren van de boot. Getuigenissen lopen uiteen van 180 tot 250. Van de overlevenden zijn 22 mensen naar het ziekenhuis gebracht.

LEES OOK. Verdronken met de kust in zicht: tientallen doden bij zwaarste scheepsramp op Middellandse Zee sinds jaren (+)

De migranten vertrokken drie of vier dagen eerder uit de West-Turkse stad Izmir. De mensen aan boord waren vooral afkomstig uit Afghanistan, Irak, Iran en Syrië. De oude houten boot brak door de ruwe zee en ging ten onder. Volgens lokale media was de boot niet bestand tegen de hoge golven. De wrakstukken en de doden spoelden aan bij Steccato di Cutro in de regio Calabrië.

De Italiaanse premier Giorgia Meloni reageerde geschokt, maar maakt zich ook kwaad over de mensensmokkelaars die zulke tragedies mogelijk maken. Buitenlandminister Matteo Piantedosi zegt dat gewetenloze criminelen veel geld verdienen door de migranten een reis naar Europa op gammele, niet zeewaardige bootjes aan te smeren. “Over de lijken van hun slachtoffers worden enorme winsten gemaakt die in drugs en in wapens worden geïnvesteerd.”