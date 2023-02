Voorlopig geen vrijwilligers meer nodig in zoektocht naar vermiste demente vrouw (75) in Limburg

In de zoektocht naar de 75-jarige dementerende Emilietta Chini uit Eisden-Tuinwijk (Maasmechelen) gaat de politie voorlopig geen beroep meer doen op vrijwilligers, zoals het voorbije weekend gebeurd is.

Zaterdag daagden 250 en zondag 150 burgers op om mee te helpen zoeken naar de vrouw, die sinds woensdagavond 17 uur verdween uit haar woning op de Damhertstraat. Tot nu toe zijn alleen een pantoffel en een zakdoek teruggevonden in het Mechels Bos, die volgens de twee kinderen aan de vrouw toebehoorden.

De lokale politie Lanaken-Maasmechelen (LaMa) liet maandagmorgen weten dat de politie en de Cel Vermiste Personen van de federale politie de zoeking nu volledig terug in handen nemen. “Bedankt aan alle vrijwilligers, die al hebben meegezocht naar Emilietta Chini. Wanneer vrijwilligers opnieuw iets kunnen betekenen, zullen we een nieuwe oproep doen”, zo verspreidde politie LaMa via sociale media maandagmorgen. Intussen is het al de zesde dag van de zoekactie naar Emilietta.

Tijdens een onbewaakt moment verdween de vrouw woensdagavond rond 17 uur van aan haar woning op de Damhertstraat in Eisden-Tuinwijk. Ze had nog met een buurtbewoonster gesproken op het einde van de Lindenlaan. Ze vroeg waar de nabijgelegen Louis Mercierlaan lag. Sindsdien ontbrak elk spoor van haar. Ze was gekleed in een blauwe jeansbroek, droeg geen jas en ze liep op grijze pantoffels.