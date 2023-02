Roy Keane grapt tegen dansende Erik ten Hag na winst League Cup: “Je zou ontslag moeten nemen na dit!”

Erik ten Hag ging na het binnenhalen even dansen met zijn spelers Antony (midden) en Lisandro Martinez (rechts). — © Action Images via Reuters

Manchester United haalde zondagavond de League Cup binnen door Newcastle te verslaan. Voor trainer Erik ten Hag was het reden om even te dansen met zijn spelers Lisandro Martinez en Antony, waarmee hij bij Ajax al aan de slag was. Roy Keane, ex-speler van United en analist bij Sky Sports, zag er de humor wel van in. “Je zou ontslag moeten nemen na dit”, vertelde hij op televisie, waarmee hij verwees naar het dansje.