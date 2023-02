Een week voor haar dood sierde ze nog een magazinecover: wie was model Abby Choi, die gruwelijk om het leven kwam?

De 28-jarige Abby Choi Tin-Fung was volop bezig met haar carrière uit te bouwen in de lifestyle en mode-industrie. Met haar 100.000 volgers op Instagram noemde het Franse modeblad L’Officiel haar deze maand nog “een trendsetter met fans over de hele wereld die haar elke beweging volgen”. Maar wie is Abby Choi die op gruwelijke wijze vermoord werd?

Afgelopen weekend werd Chois ex-man aangehouden nadat het verminkte lichaam van Abby Choi werd teruggevonden. Het model werd namelijk afgelopen woensdag als vermist opgegeven, twee dagen later werden haar ledematen in een diepvries van een huurwoning gevonden. Het huis waarin Choi gevonden is, was onlangs gehuurd en was niet gemeubeld, wat volgens de politie erop zou wijzen dat het “minutieus was ingericht door de koelbloedige moordenaars”. Zondag werden haar hoofd en enkele ribben teruggevonden. Ook haar voormalige schoonvader, schoonmoeder en schoonbroer werden gearresteerd. De vier moeten maandag voor de rechtbank in Kowloon City verschijnen.

LEES OOK. Verminkt lichaam van model Abby Choi (28) aangetroffen in Hongkong: ex-man opgepakt

Het gruwelijke verhaal staat in schril contrast met het leven dat Abbey Choi tot vlak voor haar verdwijning en dood leidde. Vorige week nog deelde ze op Instagram een foto van zichzelf op de cover van L’Officiel. “Van Hong Kong tot de cover van L’Officiel Monaco, mijn reis als stijlicoon blijft doorgaan”, schreef ze in het bijschrift. “Dankbaar voor deze erkenning en voortdurende steun onderweg”. Het tijdschrift beschreef Choi als een mode-icoon en mediapersoonlijkheid die een naam voor zichzelf wist te creëren, waardoor ze “een van de meest gewilde influencers van de industrie is geworden”. “Haar scherpe oog voor stijl en haar vermogen om stukken op een onverwachte manier te mixen en te matchen, hebben van haar een trendsetter gemaakt met fans van over de hele wereld die elke beweging van haar volgen”, klonk het.

“Ik ben iemand die inspiratie blijft opdoen en altijd nieuwe stijlen uitprobeert. Soms probeer ik me ook extravaganter te kleden, door verschillende looks te mixen en te combineren”, zei Choi tijdens het interview.

(Lees verder onder de foto)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Geld en familie

Volgens Singapore Strait Times kwam Choi uit een rijke familie uit China en bedraagt haar nettowaarde zo’n 100 miljoen Hongkongse dollar, goed voor zo’n 12 miljoen euro. Op sociale media en tijdens interviews repte het model echter nooit een woord over haar afkomst.

Wel is geweten dat ze tien jaar geleden, op 18-jarige leeftijd trouwde met het Chinese model Alex Kwong (28), met wie ze twee kinderen kreeg. Het koppel ging uit elkaar, maar hield contact. Zij was namelijk diegene die hem en zijn familie financieel ondersteunde door hen onder andere van een onderkomen te voorzien in een luxueus appartement. Ze hielp ook haar voormalige schoonbroer, Anthony Kwong (31) om een huis te kopen.

De vader van Alex en Anthony, een voormalige agent, zou volgens de politie achter de “zorgvuldig geplande moord zitten”. Hij zou namelijk ontevreden zijn geweest over het feit dat Choi een appartement, dat op zijn naam stond en een waarde had van 72,8 miljoen Hongkongse dollar, wilde verkopen. Zij had voor dat appartement betaald.

Choi laat in totaal vier kinderen na. Twee die ze met haar ex kreeg en twee die ze met haar huidige man Tam Chuk Kwan kreeg. Kwan en Choi hielden in 2016 een huwelijksceremonie, maar zijn nooit wettelijk getrouwd. “Ze steunde me en hield van me. Ze bracht vier schattige en gehoorzame kinderen groot. Ik ben dankbaar voor haar aanwezigheid in mijn leven, voor haar goedhartigheid”, zei hij na haar overlijden aan lokale media.