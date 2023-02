Britten en EU staan op een zucht van definitief Brexit-akkoord, al is het maar de vraag of dat de problemen zal oplossen

De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en de Britse premier Rishi Sunak zetten normaal gezien maandag hun handtekening onder een akkoord dat de problemen met de Brits-Europese grens in Noord-Ierland definitief moet oplossen. Maar of Sunak de deal bij de hardliners in zijn partij en vooral bij de Noord-Ierse protestanten verkocht krijgt, is maar zeer de vraag.